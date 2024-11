Kopiert News folgen

Donald Trump plant "Säuberungen" im US-Militär. Der Posten des Gesundheitsministers ist verteilt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

4.30 Uhr: Donald Trumps Übergangsteam soll sich nach einem Bericht des US-Magazins "Vanity Fair" mit Vorwürfen gegen den Kandidaten für das Amt des US-Verteidigungsministers, Pete Hegseth, beschäftigen. Zwei Quellen zufolge wurde Stabschefin Susie Wiles am Mittwochabend über den Vorwurf unterrichtet, Hegseth habe sich einer Frau gegenüber unangemessen verhalten. Eine der Quellen sagte, der angebliche Vorfall habe 2017 in Monterey, Kalifornien, stattgefunden. Hegseth soll laut Bericht gesagt haben, es sei ein Fall von "Er sagt, sie sagt".

Trump kündigt Effizienzberichte von neuem Gremium an

4 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) die Veröffentlichung von Berichten zur Verschlankung der US-Regierung durch das Gremium zur Effizienzsteigerung der Regierung unter der Leitung des Milliardärs und Tesla -Chefs Elon Musk angekündigt. "Sie werden einzelne Berichte und am Ende einen großen Bericht vorlegen", sagte Trump in einer Rede in seinem Resort Mar-a-Lago in Florida und lieferte damit die ersten neuen Details über die Arbeit des Gremiums, seit es Anfang der Woche angekündigt worden war.

Bericht: Musk trifft sich heimlich mit Iran-Botschafter

2.10 Uhr: Der mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump politisch verbündete Hightech-Milliardär Elon Musk hat einem Zeitungsbericht zufolge den UN-Botschafter des Iran zu Gesprächen über eine mögliche Entspannung des Verhältnisses zu den USA getroffen. Wie die "New York Times" am Donnerstag berichtete, verbrachten Musk und der Botschafter Amir Saeid Iravani am Montag an einem geheimen Ort zusammen.

Mehrere iranische Quellen bezeichneten das mehr als einstündige Treffen als "positiv" und sprachen von einer "guten Nachricht", wie die "New York Times" weiter berichtete. Weder Trumps Übergangsteam noch die iranische UN-Vertretung in New York bestätigten die Information. Die Zeitung zitierte einen Vertreter des iranischen Außenministeriums, dass der iranische Botschafter Musk dazu aufgefordert habe, Ausnahmen von US-Sanktionen anzustreben und Geschäfte in Teheran zu tätigen. Auch der sonst auf seiner Plattform X redselige Musk äußerte sich nicht zu dem Treffen.

Donnerstag, 14. November

Robert F. Kennedy wird Gesundheitsminister unter Trump

21.40 Uhr: Donald Trump macht den Impfgegner Robert F. Kennedy zum Gesundheitsminister in seiner neuen Regierung. In seiner Erklärung auf dem Kurznachrichtendienst X betont Trump, eine von Kennedys Aufgaben werde sein, das Essen in amerikanischen Schulen zu verbessern.

Kennedy steht nicht nur wegen seiner Ablehnung von Impfstoffen jeglicher Art in der Kritik Vor der US-Wahl hatte Kennedy angekündigt, das US-amerikanische Trinkwasser von Flourid "befreien" zu wollen. Kleine Mengen des Stoffes wirken sich positiv auf die Zahngesundheit aus und beugen Karies vor.

Im Wahlkampf hatte Trump versprochen, Kennedy im Bereich der Gesundheits- und Ernährungspolitik "freie Hand" zu lassen. Zuvor hatte Kennedy seine eigene Präsidentschaftskandidatur aufgegeben, um Trump zu unterstützen. "Er wird dazu beitragen, Amerika wieder gesundzumachen. Er will einige Dinge tun, und wir werden ihn dazu kommen lassen", sagte Trump in seiner Siegesrede nach der gewonnenen Präsidentschaftswahl. "Viel Spaß, Bobby."

Trump plant "Säuberungen" im US-Militär