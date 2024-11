Kopiert News folgen

Nach seinem Wahlsieg betont Donald Trump die Harmonie mit Joe Biden. Doch Trumps Personalentscheidungen sprechen an diesem Tag eine andere Sprache.

David Schafbuch berichtet aus Washington

Ein Wort wiederholt Karine Jean-Pierre immer wieder: "Substantiell" sei das Gespräch zwischen Joe Biden und Donald Trump gewesen, lässt die Sprecherin des Weißen Hauses die Journalisten am Nachmittag in Washington wissen. Trump, gleichzeitig Vorgänger und auch Nachfolger Bidens, habe eine detaillierte Liste an Fragen nach Washington mitgebracht. Fast zwei Stunden hätten die beiden darüber gesprochen, "sehr herzlich" und "sehr freundlich".

Ähnlich versöhnlich klang auch Trump: "Wir haben uns wieder kennengelernt", sagte Trump der "New York Post". Beide Männer hatten sich zuvor vor Pressevertretern im Oval Office vor einem flackernden Feuer im Kamin die Hand gereicht. Biden gratulierte Trump zu seinem Wahlsieg und versprach einen reibungslosen Übergang.

Trump sprach davon, dass Politik häufig hart sei und "keine schöne Welt". Doch das sei heute anders. Trump würde es sehr schätzen, dass Biden sich um einen Übergang bemühe, "der so reibungslos ist, wie er nur sein kann." Lediglich Trumps Ehefrau Melanie trübte das harmonische Bild: Sie hatte eine Einladung von First Lady Jill Biden ausgeschlagen, daraufhin überreichte Jill Biden Trump einen Brief für seine Ehefrau.

Doch die harmonische Stimmung trübte sich am Nachmittag merklich ein, als Trump mehrere Personalentscheidungen für sein kommendes Kabinett zu verkündete: Der Senator von Florida, Marco Rubio, soll neuer Außenminister werden. Die Verkündung war bereits in den vergangenen Tagen erwartet worden.

Danach sorgte Trump dann aber mit zwei weiteren Personalien für deutlich mehr Gesprächsstoff: Die ehemalige Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, einst Demokratin, heute Republikanerin, will Trump zur Geheimdienstkoordinatorin machen. Das Amt des Justizministers, der in den USA gleichzeitig der Generalbundesanwalt ist, soll der Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida übernehmen.

Einst Trump-Gegner, bald Außenminister

Alle Personalien stehen im direkten Gegensatz zu Trumps versöhnlichen Worten und lassen erneut eine Politik erahnen, die mit der bisherigen Arbeit der Biden-Regierung nur wenig gemein haben dürfte.

Mit der Nominierung Rubios war schon vor mehreren Tagen gerechnet worden. "Er wird ein starker Fürsprecher für unsere Nation sein, ein wahrer Freund unserer Verbündeten und ein furchtloser Krieger, der vor unseren Gegnern niemals zurückweichen wird", hieß es am Mittwoch in einer Erklärung Trumps.

Rubio galt einst als innerparteilicher Gegner Trumps: 2016 hatte er sich neben Trump noch um das Amt des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner beworben und sich über Wochen Schimpftiraden mit Trump geliefert. Doch davon ist schon länger keine Rede mehr.

Wie so viele Republikaner ist auch Marco Rubio politisch immer stärker auf die Linie des neu gewählten Präsidenten gewechselt, auch in der Außenpolitik: Noch im April hatte er gegen ein milliardenschweres Unterstützungspaket für die Ukraine gestimmt. Auch sprach er bereits davon, dass die Ukraine mit Russland in Verhandlungen treten soll.

Damit ist Rubio ganz auf der Linie Trumps – und weit entfernt von dem, was die aktuelle US-Regierung zuletzt mantraartig vorgetragen hatte: Joe Biden werde bis zu seinem letzten Tag im Amt noch jeden bewilligten Dollar für die Ukraine ausgeben, hatte am Mittwoch der Nationale Sicherheitsberater Bidens, Jake Sullivan, vor Journalisten in Washington betont. Ähnlich hatte sich am Dienstag auch der scheidende US-Außenminister Antony Blinken bei einem Besuch im Nato-Hauptquartier in Brüssel geäußert.

Russlandversteherin im Kabinett