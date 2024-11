Er gilt als einer der radikalsten Trump-Anhänger im Kongress und brachte den Sturz des republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ins Rollen. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump den Anwalt Matt Gaetz als Justizminister nominiert. In den USA heißt das Amt "Attorney General", auf Deutsch in etwa Generalbundesanwalt, tatsächlich steht der Amtsinhaber dem Justizministerium vor.

Gaetz werde die Grenzen schützen, kriminelle Organisationen zerschlagen und das Vertrauen der US-Bürger in das Ministerium wiederherstellen, erklärte Trump am Mittwoch.

Der designierte Vizepräsident JD Vance sagte noch im Oktober dem Sender ABC, der Justizminister werde nach der eigentlichen Präsidentschaft der wichtigste Posten sein. Trump hat im Wahlkampf eine Massenabschiebung von Migranten, Begnadigungen für die Verantwortlichen für den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und Ermittlungen gegen politische Feinde angekündigt. An diesen und anderen Vorhaben wäre der Attorney General maßgeblich beteiligt.

Ethik-Komitee ermittelte gegen Gaetz

Als Donald Trump Anfang 2024 in New York vor Gericht stand, schrieb Gaetz, der im Zuschauerraum saß, auf der Plattform X: "Standing back, and standing by, Mr. President" (deutsch: Zurückhalten und in Bereitschaft bleiben, Herr Präsident". Die Proud Boys hatten seit der Kapitolerstürmung dies als Parole ausgegeben und damit ihre Unterstützung für Trump unterstrichen.