Hegseth soll die Frau, die in dem Bericht aus Datenschutzgründen als "Jane Doe" bezeichnet wird, nach einer Veranstaltung der republikanischen Frauen in Kalifornien im Oktober 2017 in einem Hotelzimmer festgehalten und sexuell missbraucht haben. Die Frau ging nach dem Vorfall in ein Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen. Eine Krankenschwester informierte daraufhin die Behörden.

Später habe sie sich in seinem Zimmer im Hyatt Regency Hotel in Monterey wiedergefunden. Die Frau berichtete der Polizei, dass Hegseth ihr Handy weggenommen und sie daran gehindert habe, das Zimmer zu verlassen. Danach sei es zu dem sexuellen Übergriff gekommen. "'Jane Doe' erinnerte sich daran, oft Nein gesagt zu haben", heißt es in dem Polizeibericht. Auch erinnerte sie sich an "die Erkennungsmarken, die von seinem Nacken hingen, als er über mir war." Und ein weiteres unappetitliches Detail hat sie in ihrer Aussage gemacht: "Er ejakulierte auf meinem Bauch".