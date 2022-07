Wolfgang Ischinger: Deutsche Außenpolitik muss ganz von vorn anfangen

Deutschland muss aus Sicht des ehemaligen Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, als Folge des Ukraine-Krieges seine Außen- und Sicherheitspolitik völlig neu aufstellen. "Kein Land, das ich kenne, ist durch diesen unprovozierten militärischen Angriff in wesentlichen Grundannahmen seiner Außen- und Sicherheitspolitik so erschüttert worden wie Deutschland", sagte Ischinger am Donnerstag bei einer Tagung in Salzburg.

"In der Sicherheitspolitik, in unserer Russlandpolitik, in unserer Energiepolitik sind wir am 'Ground Zero' und müssen ganz neu anfangen", sagte er beim "Salzburg Summit", der von der österreichischen Industriellenvereinigung veranstaltet wurde. "Ground Zero" steht auch für das bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zerstörte World Trade Center in New York.