24 getötete israelische Soldaten Netanjahu: "Werden daraus Lektionen lernen" Von dpa 23.01.2024 - 15:24 Uhr Lesedauer: 1 Min. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einer Pressekonferenz in Tel Aviv (Archivfoto): Die 24 getöteten Soldaten sind der größte Truppenverlust an einem Tag seit dem Beginn von Israels Bodeninvasion in Gaza. (Quelle: Dana Kopel/imago images)

Nach den hohen Verlusten israelischer Soldaten am Montag kündigt Israels Benjamin Netanjahu an, seine Truppen in Zukunft besser schützen zu wollen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Tötung von 21 Soldaten bei einem Einsatz gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen als "Desaster" bezeichnet. Es sei eine Untersuchung zum genauen Hergang eingeleitet worden, kündigte Netanjahu am Dienstag an. "Wir werden alle möglichen Lektionen daraus lernen und alles tun, um das Leben unserer Kämpfer zu schützen."

Bei dem Einsatz gegen die Hamas im Süden des Gazastreifens war nach Armeeangaben am Montag unter anderem ein israelischer Panzer mit raketengetriebenen Granaten (RPG) angegriffen worden. Bei den 21 Getöteten handelte es sich demnach um Reservisten.

Höchste Verluste seit Beginn der Bodeninvasion

Laut der Armee starben am Montag zudem drei weitere israelische Soldaten bei Einsätzen im Gazastreifen, so dass an einem einzigen Tag insgesamt 24 Soldaten getötet wurden. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn der israelischen Bodenoffensive in dem von der islamistischen Hamas beherrschten Palästinensergebiet vor drei Monaten. Netanjahu sprach von "einem der schlimmsten Tage" im Krieg zwischen Israel und der Hamas.