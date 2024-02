Außenministerin Annalena Baerbock hat erneut mit einer Verzögerung bei einem ihrer Auslandsflüge zu kämpfen gehabt. Sie sollte ursprünglich am Donnerstag um 17.30 Uhr (MEZ) von Rio de Janeiro nach New York fliegen, wo sie an Sitzungen der UN-Generalversammlung und des UN-Sicherheitsrats teilnehmen wollte. Doch der Abflug verzögerte sich aus mehreren Gründen.

Der Flugkapitän informierte die Ministerin und meinte: "Es scheint heute der Wurm drin zu sein". Er versuche derzeit eine Freigabe zu bekommen, um den Flug nach New York zu beginnen. "Aber die Brasilianer legen uns heute irgendwie Steine in den Weg." Er fuhr fort: "Im Moment scheint es so, als ob wir frühestens in 30 bis 40 Minuten eine Freigabe zum Abflug bekommen. Ich kann Ihnen nicht sagen, woran das liegt. In 40 Jahren Flugdienst habe ich so was noch nicht erlebt. Tut mir leid." Schließlich konnte die Maschine gegen 19 Uhr abheben und ihren neunstündigen Flug nach New York antreten.