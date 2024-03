Videotranskript lesen

Bundeskanzler Olaf Scholz hält trotz Kritik an seinem Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine fest.

In einer Fragerunde mit Berufsschülern sagte Scholz:

"Trotzdem gibt es eine merkwürdige Debatte über einzelne Waffensysteme. Wo ich aber für mich sage: Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht, und dann nicht darüber nachdenken, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Diese Aussage habe ich sehr klargemacht: Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das."



Olaf Scholz beantwortete bei seinem Besuch eines Schulzentrums südlich von Stuttgart Fragen von Schülern. Dabei sprachen die jungen Menschen neben der Unterstützung der Ukraine auch andere Streitthemen wie die Seenotrettung und den Klimaschutz an.