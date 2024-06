Drei Männer haben nahe dem Eiffelturm in Paris fünf Särge mit der Aufschrift "Französische Soldaten in der Ukraine" deponiert. Unter den Verdächtigen ist auch ein Deutscher.

Drei Männer haben in der Nähe des Eiffelturms in Paris fünf Särge mit der Aufschrift "Französische Soldaten in der Ukraine" deponiert. Die Tatverdächtigen – ein Deutscher, ein Bulgare und ein Ukrainer – wurden festgenommen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Polizeikreisen erfuhr.