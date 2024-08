Aktualisiert am 29.08.2024 - 21:29 Uhr

Einer der mutmaßlichen Beteiligten des Nord-Stream-Anschlags hätte laut einem Bericht womöglich in Deutschland festgenommen werden können. Wie Recherchen von "Spiegel", ZDF und dem dänischen Rundfunk (DR) ergaben, reiste der Verdächtige Wolodymyr Z. nach den Anschlägen im Herbst 2022 mehrfach nach Deutschland. Zu dieser Zeit wurde er bereits von der Bundesanwaltschaft als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen verfassungsfeindlicher Sabotage geführt.

Ende Mai 2024, nur wenige Tage vor der Ausstellung eines Haftbefehls, reiste Z. ein letztes Mal durch Deutschland. Auf dem Rückweg von Dänemark zu seinem Wohnsitz in Polen besuchte er eine Cousine seiner Frau in Berlin, heißt es in dem Bericht.