Die Altkanzlerin erinnert sich an einen ungewöhnlichen Rat, den ihr Papst Franziskus gegeben hat. In ihren Memoiren beschreibt Merkel auch, wie Trump denkt.

In ihren mit Spannung erwarteten Memoiren gibt die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Einblicke in ihre Amtszeit und die Herausforderungen der Weltpolitik. Merkel reflektiert unter anderem das Verhältnis zu Donald Trump und Wladimir Putin, zwei der einflussreichsten Staatsmänner ihrer Amtszeit. Das geht aus Auszügen ihrer Memoiren "Freiheit: Erinnerungen 1954–2021" hervor, die am späten Mittwochabend vorab in der Wochenzeitung "Die Zeit" veröffentlicht wurden.