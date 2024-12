Nach dem Sturz des Assad-Regimes könnten sich die Asylchancen von Syrern in Deutschland verschlechtern. Die Bundesregierung ist offenbar unentschieden.

Wegen der Lage in Syrien hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge offenbar einen sofortigen Entscheidungsstopp für Asylanträge von Syrerinnen und Syrern erlassen. Die Lage in Syrien sei unübersichtlich, wie es dort politisch weitergehe, sei zu schwer abzusehen, sagte ein Sprecher der Behörde dem "Spiegel". Deshalb könne man zurzeit keine seriösen Einschätzungen vornehmen. Jede Entscheidung stünde sonst "auf tönernen Füßen". Auch die "Welt" berichtete entsprechend.

Betroffen sind laut der Behörde 47.270 Asylanträge von Syrern, die noch nicht entschieden sind, darunter rund 46.000 Erstanträge. Für bestehende Entscheidungen hat die neue Lage in Syrien dagegen derzeit keine Auswirkungen.

Die politische Debatte rund um den Verbleib von Syrerinnen und Syrern in Deutschland läuft bereits: Mehrere CDU-Politiker sprachen sich bereits dafür aus, geflüchtete Syrer wieder in ihr Heimatland zurückzuführen. Politiker von Grünen und der SPD mahnten zur Zurückhaltung angesichts der unklaren Lage in Syrien.