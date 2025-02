Merz geht Vance an: "Übergriffiger Umgang"

Umstrittene Rede in München

Friedrich Merz: Er traf am Nachmittag J. D. Vance. (Quelle: Annegret Hilse)

Dennoch: "Es ist fast schon ein übergriffiger Umgang mit den Europäern, insbesondere mit uns Deutschen. Wir haben eine andere Meinung und das habe ich ihm heute Mittag in unserem Gespräch, das eigentlich um ganz andere Themen ging, auch ganz deutlich gesagt", sagte Merz dem Sender am Rande der Sicherheitskonferenz in München.