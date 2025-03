Fall erinnert an "Taurus-Leak"

Auch das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (Bamad) soll in die Untersuchung involviert sein. Hinweise auf Spionage oder eine Weitergabe der Dokumente an fremde Mächte gebe es jedoch nicht. Das Verteidigungsministerium und das Bamad lehnten eine Stellungnahme zu möglichen disziplinar- oder strafrechtlichen Konsequenzen mit Verweis auf Datenschutz und Persönlichkeitsrechte ab.

Der Fall erinnert an das sogenannte "Taurus-Leak" aus dem Jahr 2024. Damals waren Bundeswehroffiziere durch ein abgehörtes Gespräch über den Marschflugkörper Taurus in die Schlagzeilen geraten. Auch hier wurden Sicherheitsvorschriften missachtet, was disziplinarische Folgen für die beteiligten Offiziere hatte. Ob der nun betroffene Nato-General ähnliche Konsequenzen zu erwarten hat, bleibt unklar. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er ins Streitkräfteamt nach Bonn versetzt und soll Ende des Monats vorzeitig in den Ruhestand treten. Dadurch könnte ein disziplinarrechtliches Verfahren erschwert werden.