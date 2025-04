Das Flugzeug landete am späten Abend am Flughafen Halle/Leipzig: Die Aufnahme der Afghanen ist umstritten. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)

Ein weiterer Aufnahmeflug für als gefährdet eingestufte Menschen aus Afghanistan ist in Deutschland gelandet. Die in Islamabad gestartete Maschine mit 138 Menschen an Bord landete in Leipzig.