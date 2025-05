Frau "verrottet" in Zelle in Urlaubsland

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl in Polen brachte keinen klaren Sieger. Der Ausgang der Stichwahl könnte für ganz Europa richtungsweisend sein.

Für Donald Tusk steht viel auf dem Spiel. Es gehe um "alles oder nichts", sagte der polnische Ministerpräsident am Sonntagabend. Zuvor hatte sich abgezeichnet, dass bei der Wahl um das Amt des polnischen Präsidenten kein Kandidat eine absolute Mehrheit erzielen und es am 1. Juni zu einer Stichwahl kommen wird. Daher habe der Wahlkampf für Tusk und seinen Kandidaten Rafał Trzaskowski erst begonnen. "Diese zwei Wochen werden über die Zukunft unserer Heimat entscheiden", schrieb der EU-freundliche Regierungschef auf der Plattform X.

Zwar ging Trzaskowski, aktuell Bürgermeister der Hauptstadt Warschau, mit rund 31 Prozent der Stimmen als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervor. Der Jubel war allerdings größer im Lager der nationalkonservativen Partei PiS des ehemaligen Regierungschefs Jarosław Kaczyński: Deren Kandidat Karol Nawrocki lag mit 29,5 Prozent auf Rang zwei. Umfragen hatten noch im April Trzaskowski einen Vorsprung von zehn Prozentpunkten zugeschrieben. Die PiS stellte bereits in den vergangenen zehn Jahren mit Andrzej Duda das polnische Staatsoberhaupt. Nach zwei Wahlperioden darf Duda allerdings nicht mehr für das Amt kandidieren.

Auch wenn Trzaskowski knapp vorn liegt, kann er sich alles andere als sicher sein, auch in der Stichwahl gegen Nawrocki zu triumphieren. Dem Mann aus dem PiS-Lager werden gute Chancen eingeräumt, die Stichwahl zu gewinnen. In dem Fall würde die nationalkonservative Partei für weitere fünf Jahre den Präsidenten in Polen stellen. Ein "Weiter so" dürfte Nawrockis Sieg allerdings nicht bedeuten: Sein Wahlsieg könnte Auswirkungen weit über die polnischen Grenzen hinaus haben und Tusks liberale Regenbogenkoalition unter Druck setzen.

Als die PiS im vergangenen November verkündet hatte, Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl zu unterstützen, war der 42-Jährige politisch ein völlig unbeschriebenes Blatt: Der studierte Historiker ist parteilos und besitzt keinerlei politische Erfahrung. In der Vergangenheit leitete er das staatliche Institut für Nationales Gedenken, das Archive verwaltet, in denen Vergehen von deutschen und sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg an der polnischen Bevölkerung dokumentiert werden.

Die Ernennung Nawrockis hatte allerdings ein Vorbild, meint der Politikwissenschaftler Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik: "Die PiS will mit Nawrocki den Erfolg von Duda wiederholen, der damals wenig bekannt war und der von der Gegenseite unterschätzt wurde", sagte Lang t-online. Er vermutet, dass die Partei bewusst keinen etablierten Politiker wie etwa den ehemaligen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki aufgestellt hatte, da diesem etwa die Wahlschlappe gegen Tusk bei der letzten Parlamentswahl nachhängt.

Politisch orientiert sich Nawrocki an weit rechts stehenden Kräften: Anfang Mai wurde er im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump empfangen. "Präsident Trump sagte: 'Sie werden gewinnen'", teilte der 42-Jährige anschließend polnischen Medien mit. Zudem fand Nawrocki lobende Worte für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Auf Wahlkampfveranstaltungen zeigte sich der Historiker auch mit dem rechtsextremen rumänischen Politiker George Simion, der am Sonntag bei der Präsidentschaftswahl in seinem Heimatland unterlag.