Deutschland und Großbritannien machen gemeinsame Sache: Die beiden Länder haben vereinbart, die "Fähigkeitslücke" in einem bestimmten Bereich zu schließen.

Deutschland und Großbritannien wollen eine gemeinsame Langstreckenwaffe entwickeln. Die Waffe solle eine Reichweite von "2.000 Kilometern oder mehr abdecken", und ihre Entwicklung gehe nun "in die Projektierung", sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag in Berlin.