Es war eine der letzten Gelegenheiten, den Holocaust mit den Augen derer zu sehen, die ihn überlebt haben, und zugleich ein Zeichen gegen den Antisemitismus der Gegenwart. Diese 1988 ins Leben gerufene Gedenkveranstaltung findet traditionell am Jom haScho'a, dem israelischen Holocaust-Gedenktag, statt. In diesem Jahr wurde das 80-jährige Jubiläum der Befreiung des Lagers begangen.

Phyllis Greenberg Heideman, Präsidentin des "March of the Living", richtete sich an die Überlebenden, die nahe dem Tor mit der berüchtigten Inschrift "Arbeit macht frei" saßen: "Es ist ein merkwürdiger Satz, aber wir heißen euch in Auschwitz willkommen. Ihr seid die wahren Helden. Wir werden euer Erbe für immer in Ehren halten."