Gewinner der Woche

Bei Habeck menschelt es so richtig

Was haben sich die Grünen aufgeregt, als ARD und ZDF Ende vergangenes Jahr verkündeten: Zum TV-Duell geladen werden lediglich der Kanzler, Olaf Scholz, und jener Herausforderer, der die größten Chancen auf dessen Ablöse hat, Friedrich Merz. Na hört mal, hieß es aus Habecks Umfeld, wir stehen in den Umfragen doch genauso gut (oder besser: genauso schlecht) da wie die SPD, warum darf denn dann nicht auch der Robert kommen? Schließlich haben wir ihn doch extra "Kanzlerkandidat" getauft, damit er auch die große Fernsehbühne bekommt.

Jetzt, einige Wahlkampfwochen später, ist der Grund der Empörung klar: Fernsehen ist Habecks Ding. Da, wo andere (siehe unten: Alice Weidel) straucheln, lebt er auf – und heimst wichtige Punkte im Schlussspurt ein, für sich als Person, aber auch für die Grünen als Partei.

Besonders sichtbar wurde das in den zwei Bürgersprechstunden, die ZDF und ARD jeweils ausgerichtet haben. Von allen vier Kandidaten, die sich dort Volkes Fragen stellen durften, kam Habeck am besten rüber, am nettesten, am empathischsten. Denn anders als Merz, Scholz oder Weidel nahm er nicht nur den einzelnen Fragesteller ins Visier, sondern öffnete stets die Arme, drehte sich nach links und nach rechts, richtete sich an das gesamte Publikum und damit auch an die Zuschauer zu Hause am Bildschirm: Wir alle führen ein großes Gespräch, ich nehme euch alle mit.

Seine nachdenkliche Art und seine Lässigkeit taten ihr Übriges. Da sprach einer, der auch Fehler einräumt, wie zum Beispiel bei der gestrichenen E-Auto-Prämie. Da redete einer, der sich in sein Gegenüber ehrlich hineinversetzte, etwa als er einem sehr aufgebrachten jungen Mann die Sache mit dem Kredit fürs heimische Solardach erklärt – und der Erzürnte zur Freude des Studios versöhnlich endet: "Dann gehen wir einfach zusammen zur Bank!"

Beim Spitzenkandidaten-Quadrell wählte Habeck derweil den Weg, den er zuletzt auch in der Ampelkoalition einschlug. Heraushalten, wo sich die anderen zu arg zoffen, lieber versuchen, die eigenen Botschaften zu platzieren. Man könnte sagen, dadurch ging er in der Runde unter. Man kann aber auch feststellen: Habeck sprach nicht viel, aber was und vor allem wie er sprach, hat ihm geholfen. Ruhig im Ton, nüchtern in der Sache. Bei vielen Wählern dürfte das gut ankommen.

Natürlich wird der "Kanzlerkandidat" Habeck nach der Wahl nicht Kanzler, das weiß er auch selbst. Vielleicht aber kann er ja, in welcher Rolle auch immer, ob in der Opposition oder in der Regierung, weiter das bleiben, was er ist: ein guter Politikerklärer.