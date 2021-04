Pressekonferenz zur Kanzlerkandidatur

Söder: "Die CDU entscheidet allein"

19.04.2021, 14:21 Uhr | t-online

Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in der Union geht weiter. Eine für Sonntag angekündigte Entscheidung wurde vertagt. Jetzt will sich CSU-Chef Markus Söder äußern. Verfolgen Sie den Livestream.

Bis Sonntagabend wollten Armin Laschet und Markus Söder einen Kanzlerkandidaten der Union präsentieren. Bis in die Nacht haben die beiden Ministerpräsidenten in Berlin miteinander diskutiert, doch offenbar ohne Einigung.

Jetzt ist Markus Söder zurück in München und berät sich mit dem CSU-Präsidium über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte. Um 14.00 Uhr äußerte sich der CSU-Chef vor Journalisten.

Die Pressekonferenz der CSU können Sie hier nachlesen:

13:59 Uhr: Die Presskonferenz startet.

13:59 Uhr: Markus Söder gratuliert Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatur.

14:00 Uhr: "Ich bin persönlich bereit Verantwortung zu übernehmen, wenn eine breite Mehrheit der CDU dies will und trägt."

14:01 Uhr: Es brauche vollen Rückhalt aller. "Wir können nur als Team gewinnen".

14:02 Uhr: "Ich habe ausdrücklichen Respekt vor allen Gremien und ein Freund der repräsentativen Demokratie." Aber auch die Mitglieder seien wichtig, so Söder.



14:03 Uhr: Söder betont, dass er viel Zuspruch aus der Fraktion, den Umfragen und der Bevölkerung erhalte.



14:05 Uhr: Söder bittet die CDU das Meinungsbild abzurunden. "Wo und wie entscheidet die CDU allein."



14:05 Uhr: "Wir Respektieren jede Entscheidung. Meine Bereitschaft ist ein Angebot, aber ob das Angebot angenommen wird, muss die CDU entscheiden. Ohne Groll."



14.06 Uhr: "Müssen zu einer schlagkräftigen Einheit im Wahlkampf werden."



14.07 Uhr: "Die Zeit für Entscheidungen ist da."



14.08 Uhr: Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl und der Kanzlerkandidatur Annalena Baerbocks sagt Söder, man bringe Regierungserfahrung mit und es brauche Erfahrung, nicht nur Ideen.



14:11 Uhr: CSU-Generalsekretär Markus Blume, betont, dass sich das CSU-Präsidium hinter Markus Söder gestellt habe.



14:12 Uhr: Blume: "Unser Angebot steht. Wir haben mit Markus Söder ein gutes Angebot."



14:13 Uhr: Die Entscheidung über das weitere Verfahren entscheide die CDU souverän, sagt Söder. "Wir sind die kleineren Schwester und können uns an der Stelle nicht überheben."



14:14 Uhr: "Wir haben eine offene Diskussion". Diese könne am Ender der Union auch nutzen, sollte der Prozess mit Anstand zu Ende gebracht werden, so Söder.



14:15 Uhr: Söder: "Am Ende ist wichtig, was hinten raus kommt."



14:16 Uhr: Wir haben uns mehr Mühe gegeben als die Grünen, so Söder.



14:17 Uhr: "Vorstand, Fraktion und Basis sind ganz wichtig für die Entscheidung."



14:18 Uhr: Söder: "Ich respektiere jedes Ergebnis."



14:18 Uhr: Mit Blick auf eine mögliche Koalition mit den Grünen sagt Söder, die Grünen müssten ihr Programm einem Faktencheck unterziehen und überprüfen, ob dies auch in der Realität umsetzbar sei.



14.22 Uhr: "Die Grünen haben ihren Weg und ihren Stil. Das ist zu respektieren, aber nicht zu kopieren."



14:23 Uhr: Söder: "Wenn die CDU heute Abend eine klare Entscheidung trifft, dann werden wir das akzeptieren. Die CDU ist die stärkere und größere Schwester. Wir können nur ein Angebot machen."



14:25 Uhr: Söder: "Wir sind mit uns und ich bin mit mir selbst im reinen."



14:27 Uhr: Söder: "Ich werde mich jetzt nicht mehr einmischen"



14: 29 Uhr: Sollte Söder nicht als Kanzlerkandidat aufgestellt werden, werde er auch nicht für den Bundestag kandidieren.



14:31 Uhr: Mit den Worten "es bleibt spannend" beendet Markus Söder die Pressekonferenz.