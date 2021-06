87 Parteien und Gruppen

Diese Kleinparteien wollen bei der Bundestagswahl antreten

22.06.2021, 17:31 Uhr | sle, t-online

Am 26. September ist Bundestagswahl. Doch neben den großen Parteien werben auch kleine Gruppierungen um Stimmen. Und diesmal sind es so viele wie noch seit Jahren nicht.

Bei der Bundestagswahl am 26. September wollen 87 Parteien und politische Vereinigungen antreten. Das gab der Bundeswahlleiter am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Es ist einer der höchsten Werte der letzten Jahre. Laut der Plattform "Wahlrecht.de" meldeten sich 2017 nur 63 Gruppierungen, 2009 waren es sogar nur 49.

Unter den Aufgelisteten Parteien findet sich etwa die "Gartenpartei" aus Sachsen-Anhalt, die sich für Parkanlagen und Grünflächen einsetzt, die Partei "Volt", die mehr europäische Zusammenarbeit will, aber auch die rechtsextreme Gruppierung der "Dritte Weg" findet sich auf der Liste.

Nicht auf der Liste stehen dagegen die großen Parteien wie CDU, FDP, SPD, Grüne und AfD. Diese sind seit der letzten Wahl im Bundestag vertreten und können ihre Wahlvorschläge direkt bei den Landes- und Kreisverwaltungen einreichen. Die Frist dafür ist der 19. Juli 2021.

Ob die 87 kleinen Parteien und Gruppen tatsächlich als Parteien anerkannt und an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen, muss nun noch vom Bundeswahlleiter überprüft werden. Eine öffentliche Sitzung dazu findet spätestens am 9. Juli statt.