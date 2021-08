Kuriose Wahlmöglichkeit

Bundestagswahl: Kater Bobby steht auf dem offiziellen Stimmzettel

18.08.2021, 16:29 Uhr | sle, t-online

Bei der Bundestagswahl wird es in diesem Jahr eine kuriose Wahlmöglichkeit geben: Der Name von Kater Bobby steht auf dem offiziellen Stimmzettel eines Wahlkreises. Dabei war das Ganze nur ein Versehen seines Besitzers.

Für die diesjährige Bundestagswahl am 26. September hat es ein Kater auf den Stimmzettel geschafft. Wähler in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming in Brandenburg dürfen für die Partei mit dem Namen Bobby stimmen, wie die Märkische Allgemeine Zeitung berichtet. Dabei war dies keineswegs die Absicht seines Besitzers – sondern ein Versehen.

Bobby gehört Michael Gabler. Dieser tritt als parteiloser Direktkandidat bei der Bundestagswahl an. Beim Anmeldeverfahren gab es dann offenbar ein Missverständnis. Gabler sollte ein Kennwort nennen – und dachte, es handele sich um ein persönliches Passwort, das er vergeben müsse. Also gab er den Namen seines Katers Bobby an. Eigentlich war damit jedoch seine Parteizugehörigkeit gemeint.

Deshalb steht jetzt auf dem Stimmzettel hinter dem Namen von Michael Gabler auch der Name seines Katers Bobby.