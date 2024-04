Das Unternehmen stellt Pigmente zur Anwendung in der Lack-, Kunststoff-, Druckfarben-, Baustoffindustrie her, beschäftigt im Frankfurt am Main laut "Wirtschaftswoche" rund 900 Menschen. Die Heubach-Gruppe ist einer der weltweit führenden Pigmenthersteller mit insgesamt 19 Standorten.

Muttergesellschaft hat bereits Insolvenz angemeldet

Die Muttergesellschaft in Deutschland, die Heubach GmbH, hatte bereits am Montag Insolvenz angemeldet. Hier sind rund 270 Arbeitsplätze im Landkreis Goslar in Niedersachsen in Gefahr. Damit reagiere man auf eine drohende Überschuldung, teilte das Unternehmen mit. Jeannette Chiarlitti, Leiterin des Bezirks Südniedersachsen bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, sagte laut NDR, der Betrieb befinde sich schon seit Monaten in Turbulenzen. Die Beschäftigten seien geschockt.