"Lebenswirklichkeit widerspiegeln"

Göring-Eckardt pocht auf Parität im Ampel-Kabinett

24.10.2021, 10:30 Uhr | AFP

Die Grünen wollen die neue Bundesregierung auf jeden Fall paritätisch besetzen. Das betont Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Und nimmt SPD-Chef Olaf Scholz in die Pflicht.

Nach den kritischen Äußerungen der FDP bezüglich einer paritätischen Besetzung der neuen Bundesregierung nehmen die Grünen die SPD in die Pflicht. "Olaf Scholz ist eine Verpflichtung eingegangen. Er hat klar gesagt: Mein Kabinett wird paritätisch besetzt werden", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der "Bild am Sonntag". "Wir wollen ihn beim Wort nehmen. Wir Grüne sind in der Frage klar."

Eine moderne Regierung sollte "die Lebenswirklichkeit in Deutschland widerspiegeln – Frauen und Männer, West und Ost, mit und ohne Migrationshintergrund, Jung und Alt", fügte die Grünen-Politikerin hinzu.

Scholz hatte wiederholt erklärt, sein Kabinett mit ebenso vielen Ministerinnen wie Ministern besetzen zu wollen. Bei führenden Vertretern der FDP stößt die Idee einer strikt paritätischen Besetzung des neuen Bundeskabinetts aber auf Ablehnung.