Verfassungsschutz und BND analysieren prorussische Fake-Kampagne

Aktualisiert am 30.08.2022 - 08:12 Uhr

Aktualisiert am 30.08.2022 - 08:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach der t-online-Enthüllung über eine groß angelegte prorussische Kampagne zur Beeinflussung der Meinung in Deutschland mahnt der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz Handeln bei Netzwerken, Sicherheitsdiensten und Politik an. " Wir dürfen nicht zulassen, dass entsprechende Aktivitäten dazu führen, dass öffentliche Debatten derart verzerrt werden", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen zu t-online. Von Notz steht auch an der Spitze des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste.