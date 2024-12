Aktualisiert am 31.12.2024 - 10:32 Uhr

Silvester 2020 und 2021 war für die Pyrotechnik-Branche nicht leicht. Das Verkaufsverbot für Feuerwerk während der Corona-Pandemie, das in der allgemeinen Debatte vereinfacht als Böllerverbot bezeichnet wurde, brachte miese Umsätze. Umso rekordverdächtiger waren die Umsätze in den Jahren 2022 und 2023. Auch 2024 wird mit guten Verkaufszahlen gerechnet.

"Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren"

"Die Unfälle im Zusammenhang mit pyrotechnischen Gegenständen sind in fast allen Fällen einem unsachgemäßen Umgang und einem übermäßigen Alkoholkonsum geschuldet." Deshalb appelliert er an die Vernunft der Bevölkerung, keine Knallkörper provokativ auf Personen zu richten und mit Alkohol sparsam umzugehen, wenn man Feuerwerk abbrennen will.