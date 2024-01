Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat seinen früheren Präsidenten Hans-Georg Maaßen im nachrichtendienstlichen Informationssystem der Behörde im Bereich Rechtsextremismus abgespeichert. Darüber informierte das BfV Maaßen selbst, nachdem dieser ein Auskunftsersuchen gestellt hatte. Aufgelistet wird darin, was bisher an Erkenntnissen über ihn zusammengetragen wurde. Er selbst hat dies nach Recherchen von t-online und dem ARD-Politikmagazin "Kontraste" öffentlich gemacht.

Der Verfassungsschutz informierte Maaßen auch, dass über ihn gespeichert ist, welche verschiedenen Seiten und Accounts in sozialen Netzwerken Maaßen betreibt. Tweets und Nachrichten werden jeweils einzeln aufgeführt. Ohne dass Maaßen einen Anspruch darauf habe, werden auch weitere zu ihm gespeicherte Inhalte aufgeführt, in denen er sich zu aktuell-politischen Themen geäußert hat.

Das ARD-Magazin "Kontraste" berichtet am Donnerstag um 21.45 Uhr in der ARD in einem Beitrag ausführlich zur Villa Adlon in Potsdam und der Vernetzung der rechten Szene.