Maaßen ist häufiger Interviewpartner in Magazinen und Formaten vom rechten Rand und reist zu Vernetzungstreffen durch die Republik und international. So war er einziger deutscher Redner bei der CPAC-Konferenz in Ungarn, Netzwerktreffen der internationalen, religiösen Rechten, zu der Donald Trump eine Videobotschaft beisteuerte. Maaßen saß in Ungarn mit Mitarbeitern des AfD-nahen DeutschlandKuriers zusammen, unter anderem direkt neben Johannes Schüller, der als Mitgründer der "Identitären Bewegung" gilt.

Entfernung aus dem Staatsdienst möglich

Ein paar Tage später war Maaßen auch beim Frühlingsfest des AfD-nahen "Deutschland-Kuriers" in der Villa Adlon in Potsdam. Er gab an, zu einem "Konservativen Aperitif" eingeladen worden zu sein und vom "DeutschlandKurier" als Sponsor nichts gewusst zu haben. Das Haus ist durch die Berichterstattung von "Correctiv" über das Treffen von Mitgliedern von AfD, Werteunion und CDU bekannt geworden. Bei dem Treffen ging es um Ideen, die eine millionenfache Vertreibung von Menschen aus Deutschland – ohne und mit deutscher Staatsbürgerschaft – zur Folge hätten.

Neben der politischen Dimension könnte die nun erfolgte Einstufung als Extremist für Maaßen schon bald auch persönliche Folgen haben. Im Dezember wurden die Hürden für ein disziplinarrechtliches Vorgehen gegen Bundesbeamte abgesenkt. Das entsprechende Gesetz tritt erst am 1. April in Kraft und sieht disziplinarrechtliche Konsequenzen vor, wenn sich politische Beamte nicht durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Möglich sind auch die Entfernung aus dem Staatsdienst und die Aberkennung des Ruhegehalts, das Maaßen derzeit als Beamter bezieht.