Das Grundgesetz definiert die Grundrechte aller Deutschen. Es ist das fundamentalste deutsche Gesetzesdokument. So fundamental, dass es in gewisser Weise auch über die deutsche Staatsgrenze im Ausland Gültigkeit besitzt. So erklärte das Bundesverfassungsgericht den Bundesnachrichtendienst in einem Urteil von 2020 als auch außerhalb des deutschen Staatsgebiets an die Bestimmungen des Grundgesetzes gebunden.