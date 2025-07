Leiche in Baum per Hubschrauber gefunden

Ukrainischer Geheimdienst nimmt chinesisches Vater-Sohn-Duo fest. Trump kritisiert Putin ungewöhnlich scharf. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Spionagevorwürfe: Zwei Chinesen in der Ukraine festgenommen

In der Ukraine sind zwei Chinesen wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden. Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärte am Mittwoch, bei den beiden Männern handele es sich um einen Vater und dessen Sohn. Sie sollen demnach versucht haben, Dokumente über ukrainische Raketen vom Typ Neptun nach China zu schmuggeln.

Der 24-jährige Sohn ist den Angaben zufolge ein ehemaliger Student einer Technischen Universität in Kiew. Der Vater, der in China lebe, sei in die Ukraine gereist, um die "Spionageaktivitäten" seines Sohnes zu koordinieren, erklärte der SBU. Den beiden Männern drohen Haftstrafen von bis zu 15 Jahren.

Zu Beginn des russischen Angriffskriegs hatte die ukrainische Marine im Frühjahr 2022 Neptun-Raketen eingesetzt, um das russische Kriegsschiff "Moskwa" zu attackieren. Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte wurde beschädigt und sank.

Chef der deutschen Luftwaffe: Ukraine-Krieg ist "keine Blaupause"

Der neue Chef der deutschen Luftwaffe, Holger Neumann, fordert mehr Tempo beim Ausbau der militärischen Fähigkeiten. Dabei sei weniger der Krieg in der Ukraine als "Blaupause" zu verstehen, man würde sich eher am israelischen Vorgehen im Iran orientieren.

In der Ukraine könne man den Einsatz von "kleinsten Kleindrohnen" beobachten, was für die Ukraine einen wichtigen taktischen und operativen Faktor darstelle, an der Bedeutung der Luftstreitkräfte jedoch nichts ändere. Die israelischen Schläge gegen den Iran entsprächen eher dem Stil der NATO, wie man Luftmacht ausübe: "Weit in der Tiefe des Gegners entscheidende Schläge ausführen und eben diese Luftlage kontrollieren", sagte Neumann.

Die Bundeswehr will zusammen mit Nato-Partnern dafür weitreichende Waffensysteme («Deep Precision Strike») entwickeln und bauen – vorrangig zur Abschreckung Russlands. Neumann verweist mit Blick auf die Bedrohungslage darauf, dass Verteidigungsbereitschaft schon jetzt nötig ist. "Fight Tonight. Also wir müssen Antworten auf die Fragen finden, wenn uns heute jemand herausfordert oder morgen, wir können nicht sagen: Bitte kommen Sie 2029 wieder", sagte er. Kernauftrag der Luftwaffe sei es, Luftüberlegenheit herzustellen.

Tauscht Selenskyj deswegen seine wichtigste Botschafterin aus?

Seit Februar 2021 hat Oksana Markarowa die Interessen der Ukraine in Washington vertreten, nun steht offenbar ihre Ablösung bevor. Der konkrete Anlass für den Austausch der Botschafterin soll ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj am Freitag gewesen sein, wie die "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg übereinstimmend berichten. Lesen Sie hier mehr dazu.

Russischer Angriff auf Donezk

Russland setzt seinen Vormarsch in der ostukrainischen Region Donezk nach eigenen Angaben weiter fort. Das Verteidigungsministerium meldet dort die Einnahme des Dorfes Tolstoi. Zudem teilte das Ministerium mit, dass während der nächtlichen Angriffe auf die Ukraine Militärflugplätze getroffen worden seien. Die Ukraine hatte den bislang größten russischen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn gemeldet. Demnach hat Russland in der Nacht mit mehr als 700 Drohnen angegriffen.

Selenskyj für Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Mittwoch vor Beginn der internationalen Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom eingetroffen. An der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom nimmt auch Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hatte die Konferenz im Oktober bei einem früheren Besuch Selenskyjs angekündigt.