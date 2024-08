Peter Neumann: Das Bekennerschreiben lässt sich zu einhundert Prozent dem IS zuordnen. Denn es kam über die richtigen Kanäle. Wir wissen aber noch nicht, ob sich auch der Täter zum IS bekannt hat oder der IS nur die Tat für sich reklamiert. In der Regel folgen nach einem Bekennerschreiben weitere Botschaften, etwa ein Video des Täters, sein Name oder Details zu dem Anschlag.

Dabei war der IS an dieser Terroroffensive in Israel gar nicht beteiligt. Aber sie versuchen jetzt, sich mit ihrer eigenen Propaganda an dieses Thema dranzuhängen. Die Erzählung des IS lautet: Was in Palästina passiert, ist schrecklich. Aber man will nicht für die Region kämpfen, sondern für die Muslime in aller Welt und gegen die Christen und die Alliierten der Juden. Der IS versucht also, diesen Krieg für sich zu instrumentalisieren.