Laut neuem ZDF-"Politbarometer" hat sich der Abstand zwischen der Union und der AfD in der Wählergunst wieder vergrößert. Die Union legt in der am Freitag veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 27 Prozent (plus eins) zu, die AfD rutscht auf 23 Prozent (minus eins) ab. Die SPD liegt unverändert bei 15 Prozent, die Grünen verlieren und kommen auf elf Prozent (minus ein). Die Linke käme auf zehn Prozent, das BSW auf drei, die FDP auf vier Prozent.