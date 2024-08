Aktualisiert am 25.08.2024 - 17:00 Uhr

Nach der Messerattacke in Solingen wurde der mutmaßliche Täter festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Das ist über ihn bekannt.

Der mutmaßliche Attentäter von Solingen ist festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Das teilte der Generalbundesanwalt am Sonntagnachmittag mit.

Der Mann hatte sich am Samstag einer Polizeistreife gestellt und gilt als dringend tatverdächtig. Er soll am Freitagabend auf dem Stadtfest in Solingen drei Personen getötet und acht weitere Personen teils schwer verletzt haben. Mittlerweile sind erste Informationen über den Verdächtigen bekannt.