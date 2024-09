Unbesorgt oder mit Ängsten in die Zukunft? Für die Mehrheit ist die Antwort klar, wenn sie an morgen und übermorgen denken.

Mehr als zwei von drei Menschen in Deutschland blicken mit Sorge in ihre persönliche Zukunft. 69 Prozent der Männer und Frauen bejahen diese Frage, wobei Frauen mit 74 Prozent noch sorgenvoller in die Zukunft blicken. Das zeigt eine im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes erstellte Forsa-Umfrage, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. 30 Prozent schauen den eigenen Angaben nach nicht sorgenvoll in die Zukunft.