Die Gäste

Es sei im Kern ja das, was der Vorstand bereits vor zwei Monaten gesagt habe, wiegelte Weil ab. Der Ministerpräsident, der selbst im VW-Aufsichtsrat sitzt, formulierte aber die Erwartung an die laufenden Verhandlungen des Konzerns mit der IG Metall, dass es zu keinen Werksschließungen kommen werde.

Braucht es eine neue E-Auto-Prämie?

Julia Löhr diagnostizierte eine "Mitschuld der Politik" an der Krise. Die wies darauf hin, dass "eines der größten Sorgenkinder" des Autoherstellers, das Werk in Osnabrück, überhaupt nur auf Drängen des ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Christian Wulff in den Konzern integriert worden sei. Das wollte Weil nicht so eindeutig sagen. Er räumte aber ein, dass der plötzliche Stopp der staatlichen Förderung für Elektroautos im Dezember 2023 ein Fehler gewesen sei. Ob ihn das wirklich "kalt erwischt" habe, hakte Lanz nach. "Mich hat das damals tatsächlich überrascht", erklärte Weil. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts seien Sparmaßnahmen beschlossen worden, "die sich, freundlich formuliert, nicht bewährt haben". Er plädierte dafür, "neue Kaufanreize zu schaffen".