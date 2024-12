Ein Zitat, das manche provoziert

Raths ist ein Energiebündel, sehr belesen, ein wandelndes Lexikon, er will etwas bewegen. Die Lust an der Provokation durch das Infragestellen liebgewonnener Mythen ist ihm anzumerken. Bereits auf dem Weg ins Museum ist eine solche in großen Buchstaben an der Wand zu lesen: "Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg." Es stammt vom deutschen Philosophen Walter Benjamin, 1940 beging der Exilierte in Spanien Suizid, weil er die Auslieferung an die Nationalsozialisten fürchtete.