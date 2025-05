Die Holocaustüberlebende Eva Umlauf hat sich wenige Tage vor dem 80. Jahrestag des Kriegsendes besorgt über den gesellschaftlichen Umgang mit der deutschen Vergangenheit geäußert. In einem Gespräch mit dem "Spiegel" kritisierte sie, dass viele Deutsche sich in Erzählungen über eigene Kriegserlebnisse selbst bemitleideten und dabei zentrale historische Zusammenhänge außer Acht ließen. Erst die Gräueltaten der Nazis hätten dazu geführt, dass Deutschland überhaupt bombardiert wurde. Diese Form der "Täter-Opfer-Umkehr" empfinde sie als unerträglich.

Aus ihrer Sicht bleibt dabei oft unerwähnt, welche historischen Ursachen den Krieg und seine Folgen überhaupt ermöglichten. Zugleich sieht sie in dieser Verdrängung eine Ursache für ein mangelndes politisches Gespür. "Sie scheinen mir oft nicht in der Lage, zu sehen, was kommt", sagte Umlauf über viele ihrer Landsleute. Sie kritisierte, dass Geschichte zu wenig in den Blick genommen werde – mit spürbaren Folgen für die demokratische Kultur.