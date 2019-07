Unfall in der Ostsee

Ex-Bundespräsident Gauck mit Boot gekentert

26.07.2019, 18:11 Uhr | ds, t-online.de

Schrecksekunde für Joachim Gauck. Bei einem Ausflug mit einem historischen Fischerboot ist es in der Ostsee zu einem Unfall gekommen. Einsatzkräfte konnten den Ex-Bundespräsidenten aus der Seenot retten.

Ex-Bundespräsident Joachim Gauck ist am Freitagnachmittag in Wustrow mit einem Fischerboot gekentert. Seenotretter mussten ihn aus der Ostsee retten. Das berichtet die Ostsee-Zeitung. Das Büro des Ex-Bundespräsidenten war zunächst nicht zu erreichen.

Gegen 14.20 Uhr wurden die Rettungskräfte in Mecklenburg-Vorpommern alarmiert, berichtet die Ostsee-Zeitung weiter. Der 79-jährige ehemalige Bundespräsident blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.







Gauck war zu einem Ausflug auf einem historischen Fischerboot unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Gauck ist in Wustrow aufgewachsen.