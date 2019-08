Nach "Zerstörung der CDU"

Jetzt zerlegt Rezo die Zeitungen – "Journalisten sind teilweise so dumm"

YouTuber Rezo: Mit seiner Kritik an der CDU wurde er einem breiten Publikum bekannt. (Quelle: imago images)

Mit einem Video gegen die CDU sorgte der YouTuber Rezo vor der Europawahl für Furore. Nun nimmt er sich bei einem Gastauftritt die Zeitungen vor: "Bild", "B.Z." und "FAZ" – alle kriegen ihr Fett weg.

Vor Monaten hat sich der YouTuber Rezo die CDU vorgenommen und brachte die Partei damit kurz vor der Europawahl in Bedrängnis. Nun war er im YouTube-Kanal "Space Frogs" zu Besuch – und nahm sich gemeinsam mit einem der Gastgeber, Rick, die Zeitungen vor. Nach einem kurzen Blick in die Boulevardzeitungen "Bild" und "B.Z." brechen bei den YouTubern dann alle Dämme.



"So ein moralisch degenerierter ..."

"Wer liest das? Wer kauft das? Wer unterstützt das finanziell? So ein moralisch degenerierter...", bricht es irgendwann aus Rezo heraus. Grund ist die aus Sicht der beiden YouTuber unangemessene Themenauswahl und Aufbereitung: reißerische Überschriften, Flüchtlinge, Hetze, Gewalt, Sex, Details aus dem Privatleben von Prominenten. "Ich bin so froh, dass das kein Teil von meinem Leben ist – dass diese Print-Szene so weit weg von mir ist."

Mit einigen Journalisten liegt er dabei offenbar über Kreuz. "Ohne Scheiß, Journalisten sind teilweise so dumm", sagt Rezo. Dann beschwert er sich über eine Anfrage der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und zitiert seine komplette Stellungnahme – die seinen Angaben zufolge nicht verwendet wurde. Er nennt darin die Anfrage "die unnötigste Email, die ich seit Langem erhalten habe".

Besonders allerdings hat er es auf die "Bild"-Zeitung abgesehen: Die habe bei ihm unangemeldet vor der Tür gestanden und mit ihm reden wollen. Er habe sie weggeschickt – und die "Bild" habe daraufhin einen Artikel darüber geschrieben, dass er sie weggeschickt habe. Als ob der Chefredakteur der "Bild"-Zeitung mit Leuten reden würde, die unangemeldet bei ihm vor der Tür stünden. "Frontet mich ruhig", sagt er später an die Adresse der "Bild". "Sobald die 'Rezo' reinschreiben, pushen die mich einfach nur."

Es gebe gute Journalisten, die meisten Zeitungen machten aber "Billo-Shit-Unterhaltung". Das sei auch in der YouTube-Szene zum Teil so. Medien wie Süddeutsche, FAZ, Zeit und Spiegel sollten "Asi-Printmedien" seiner Meinung nach häufiger kritisieren – wie beispielsweise die medienjournalistischen Angebote von "Bildblog" und "Übermedien".







Ganz grundsätzlich scheint ihm das Konzept gedruckter Zeitungen eher fremd. "Wer tut das denn noch? Wer hat denn zuhause so 'nen Berg von Papier dann jeden Tag? So rein pragmatisch gesehen!" Als die beiden YouTuber das Fernsehprogramm entdecken, ist es endgültig zuviel. "Du hast es verpasst, denn es lief gestern – und heute nicht mehr! Denn es ist linear!" Das sei ein "Kulturschocker" für ihn, der offensichtlich an Streaming-Angebote im Internet gewöhnt ist, wo alles jederzeit abrufbar ist. "Ich dachte, das ist ausgestorben. Wir haben 2019!"