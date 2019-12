Zwischenfall bei "hart aber fair"

"Darf ich mal stören?": Feministin unterbricht Live-Sendung

17.12.2019, 22:35 Uhr | dpa

Eigentlich soll es um das Thema Tierliebe gehen. Doch mitten in der Livesendung von Frank Plasberg drängt sich eine Frau in die Kamera. Sie sei bekennende Feministin und wolle eine Forderung in den Raum stellen.

Zwischenfall bei "hart aber fair": In die Livesendung von Frank Plasberg zum Thema Tierliebe platzte am Montagabend eine Frau aus dem Publikum. Sie stellte sich plötzlich vor das Podium mit den Gästen und sagte, sie würde gern mal eine Forderung in den Raum stellen.



ARD-Moderator Plasberg bat sie, sich vorzustellen. "Ich bin bekennende Feministin", sagte die Frau. Darauf Plasberg: "Und was hat das jetzt mit Tieren zu tun?" Sie räumte ein, dass das nichts mit Tieren zu tun habe, aber sie wolle die Gelegenheit nutzen, um im Fernsehen mitzuteilen, "dass die Bundesregierung gegen Feminismus im Internet vorgeht".

Einer der Talkgäste, der Hundetrainer Martin Rütter, konnte sich vor Lachen kaum halten und rief ins Kölner Studio: "Ist hier jemand, der sich für einen Briefmarkenverein einsetzen möchte? Das hat ähnlich viel mit dem Thema zu tun." Dann wandte er sich an die Frau: "Was du machst, ist respektlos."



Darauf sagte sie, das, was "die Bundesnachrichtendienste" im Internet machten, sei respektlos gegenüber Frauen. "Tierquälerei ist eine Sache, Anti-Feminismus finde ich weitaus schlimmer." Schließlich versprach der Moderator ihr vor ihrem Abgang, man werde nach der Sendung noch mit ihr diskutieren.