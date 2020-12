Amokfahrt in Trier

Respekt für den OB, dem die Tränen kamen

"Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht" sagt Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Nach der Amokfahrt mit fünf Toten hat er mit seinem Auftritt beeindruckt. Wer ist der Politiker, der mit den Tränen kämpfte?

Das Ausmaß des Schreckens von Trier wurde in einem Moment für jeden spürbar, als Opferzahlen und Hintergründe noch völlig unklar waren: Oberbürgermeister Wolfram Leibe brach die Stimme weg, während er berichtete. „Ich bin gerade durch die Innenstadt gelaufen und es war einfach nur schrecklich.“ Pause. „Da steht ein Turnschuh.“ Leibe schluckt. „Das Mädchen ist tot.“ Der Oberbürgermeister will noch etwas sagen, kann es aber nicht und gibt das Mikro ab. Jetzt bekommt er viel Zuspruch dafür. Wer ist Wolfram Leibe und was hat er richtig gemacht?

Einige Stunden nach dem provisorischen Gespräch mit Journalisten sprach der Oberbürgermeister von Deutschlands ältester Stadt vom schwärzesten Tag in der Stadtgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Er hatte sich für die organisierte Pressekonferenz mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz umgezogen und trug schwarze Krawatte zum schwarzen Anzug.



"Wir denken, so was passiert nur anderswo"

Wieder wird deutlich, dass Leibe angemessen mit der Situation umgeht, aber alles andere als routiniert. „Wir denken immer, so was passiert nur an anderen Orten“, sagt er da. Das war auch das, was mittags bereits sein erster Satz gewesen war in die Kameras vor der Porta Nigra. Das Unvorstellbare ist in Trier passiert. Leibe hat auch einen Anruf von Angehörigen von Opfern des Anschlags auf dem Breitscheidplatzes bekommen, Trier steht jetzt in einer Reihe mit der Tat dort.

Trauerfeier in Trier: Oberbürgermeister Wolfram Leibe und neben ihm Ministerpräsidentin Malu Dreyer gedenken am Mittwoch der Opfer der Amokfahrt. (Quelle: Reuters)



Leibe hatte im Rathaus sofort alles stehen und liegen gelassen nach der Meldung, dass ein SUV durch die Fußgängerzone gefahren ist und im Zick-Zack-Kurs um 13.46 Uhr den ersten Menschen erfasst hat und dann noch weitere. Rund 300 Meter sind es vom Rathaus bis zur Fleischstraße. Mit der Feuerwehr, die ihn sofort verständigt hatte, fuhr er durch die Absperrung, ging dann aber. Bis zum anderen Ende, der Porta Nigra, ist es fast ein Kilometer, auf dem fünf Menschen vom Wagen des Amokfahrers tödlich verletzt wurden. „Ich bin gerade durch die Innenstadt gelaufen, und es war einfach nur schrecklich“, sagt er wenig später in die Kameras der ersten Medienvertreter. Und muss dann abbrechen, als er vom Turnschuh erzählt, der da vor seinen Augen lag.



Es ist auch dieser Auftritt, der auch in Erinnerung bleiben wird vom 1. Dezember. „Seine Art, auch in solchen Momenten gleichzeitig klare, einfühlsame, aber auch besonnene Dinge zu sagen, verdient absoluten Respekt“, kommentiert auf Twitter Christian Thome, Redakteur bei der örtlichen Tageszeitung „Trierischer Volksfreund“. „Man muss an der Stelle auch mal sagen, was für ein Glück Trier mit OB Leibe hat.“ Die Reaktion des fast zwei Meter großen OB ragte heraus aus dem, was sonst in dieser Situation nach vielfach gehörter Phrase klingt.



Schulbusse warteten auf die Freigabe

Das erste Statement vor der Presse hatte sich am Mittag kurz verzögert, weil Leibe erst noch ein anderes Thema klärte: Gibt es noch Gefahr? „Ich musste noch das Telefonat führen“, sagte er entschuldigend. „Das war jetzt für Eltern, Kinder und Angehörige wichtig, dass alle Kinder in Kindergärten und Schulen ohne Gefahr nach Hause gehen können.“ Der Täter ist festgenommen, und der OB kann Rückmeldung an seine Mitarbeiter geben, dass die Einrichtungen Entwarnung geben zu können. Die aufgehaltenen Busse mit Schülern dürfen losfahren.

Leibe bestätigt in dem Moment den Eindruck vieler Trierer, dass der Oberbürgermeister für sie da ist. In der Corona-Krise stellt er sich selbst mit den Experten der Verwaltung online in bisher fünf Bürgersprechstunden Fragen zu den Maßnahmen und dem Umgang der Stadt damit. In der Verwaltung stöhnen manche, wie viele Termine der OB wahrnehmen möchte und wie viele Menschen er dann auch einlädt, etwas bei einem Gespräch im Rathaus zu vertiefen.

Dabei ist der 60-jährige gebürtige Badener Verwaltungsmann durch und durch, der Voll-Jurist war Mitglied der Geschäftsführung in der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart, als er 2015 zum Bürgermeister in Trier gewählt wurde. Dort war er auch schon Geschäftsführer der Agentur für Arbeit. In Trier ist seine Frau Andrea Sand Professorin für Anglistik, zusammen haben sie eine 21-jährige Tochter.

Als Dienstagen ein Elektro-Smart

Es gibt auch Trierer, die fremdeln mit dem Opernfreund aus der SPD, der in der Verwaltung manches anders machen will und sich auch einmischt, wenn es ihm nicht schneller genug geht. Digitalisierung ist sein Thema, fehlende Mehrheit im Stadtrat ist manchmal seine Last. Dazu positioniert er sich deutlich. Er gehört dem Netzwerk der „Mayors for Peace“ für eine Welt ohne Atomwaffen an, er ging zum Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit mit einem Video-Appell an die Öffentlichkeit, er positioniert sich deutlich zum Klimaschutz - und hatte mit Problemen bei den öffentlichkeitswirksam angeschafften E-Bussen zu kämpfen.



Die Stadt verfügt über einen Wagen mit Fahrer für die Stadtspitze, Leibe sieht man aber oft selbst hinter dem Steuer seines eigenen Dienstwagens, ein Elektro-Auto. Damit wurde er auch schon mal nicht auf den VIP-Parkplatz bei einem Konzert durchgelassen. Der Sicherheitsdienst hatte sich nicht vorstellen können, dass der Oberbürgermeister im Smart kommt. Aber er ist ja auch ein Oberbürgermeister, der vor der Kamera weint. Und am Mittwoch von der Trauerfeier direkt in die Krankenhäuser ging.