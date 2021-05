"Ganz tolle Atmosphäre"

Scharfe Kritik an RBB-Bericht zu Anti-Israel-Demonstration

20.05.2021, 09:14 Uhr | t-online, das, dpa

Demonstranten bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Berlin: Laut Polizeiangaben waren rund 2000 Menschen bei dem Protestmarsch anwesend. (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

Aufregung um eine Liveschalte eines Reporters des RBB: Nach einer Demonstration in Berlin, bei der antisemitische Sprechchöre gerufen wurden, berichtet der Sender von einer "ganz tollen Atmosphäre".

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat mit seiner Berichterstattung zu einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin irritiert. Bei der Demonstration wurden antisemitische Sprechchöre wie "Kindermörder Israel" skandiert, wie Videos zeigen. Während einer Liveschalte nach dem Protest am Dienstag in der "Abendschau" sprach ein RBB-Reporter allerdings von einer friedlichen und "ganz tollen Atmosphäre". Er betonte außerdem, man habe keine "antiisraelischen Parolen" gehört.

Die Polizei bestätigte am Abend, dass die Veranstaltung anders als die Proteste am Wochenende in Berlin nach ersten Erkenntnissen friedlich verlaufen seien. Reporter von "Welt" und "Tagesspiegel" sowie Rechercheure des Jüdischen Forums berichten, gestützt von Videos, dass auf der Veranstaltung auch antisemitische Parolen wie "Kindermörder Israel" zu hören waren.

Der RBB-Reporter betonte: "Es war kein Judenhass und kein Aufruf zur Gewalt zu hören". Daneben berichtete er auch von vielen anwesenden jungen Frauen, die bei der Demonstration "Farbe reinbrachten".

Auf der Demonstration waren nach Angaben der Polizei rund 2.000 Menschen anwesend. Bereits am Wochenende hatten Tausende in der Hauptstadt für Palästina demonstriert. Dabei kam es Ausschreitungen, bei denen 93 Polizisten verletzt wurden und es zu 59 Festnahmen kam.