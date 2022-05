An all das f├╝hlen sich die Kritiker von Gottscheber erinnert. Darunter sind viele, die t├Ąglich von Antisemitismus direkt betroffen sind. Trotzdem ist es in diesem Fall nicht fair, dem Zeichner Antisemitismus zu unterstellen. Es geh├Ârt zur (notwendigen) Strategie Selenskyjs, in regelm├Ą├čigen Auftritten gegen├╝ber anderen L├Ąndern auf seine verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. Das hat aber nichts mit der k├╝nstlichen Darstellung eines "Weltjudentums" zu tun, das den Globus im "W├╝rgegriff" h├Ąlt. Bestimmte k├Ârperliche Merkmale hat Gottscheber ├╝bertrieben. Auch das ist nicht per se antisemitisch, es ist das Wesen jeder Karikatur.