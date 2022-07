"Panama Papers"-Whistleblower: "Putin ist größere Bedrohung als Hitler"

Aktualisiert am 22.07.2022 - 13:11 Uhr

Aktualisiert am 22.07.2022 - 13:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Durch seine Informationen wurden zahlreiche Finanzskandale publik. In seinem ersten Interview macht Whistleblower "John Doe" dem BKA schwere Vorwürfe.

Sechs Jahre nach den "Panama-Papers"-Enthüllungen hat sich die anonyme Quelle des Datenleaks erstmals in einem Interview zu Wort gemeldet. Im Gespräch mit dem "Spiegel" bestätigt "John Doe", dem deutschen Bundeskriminalamt (BKA) die "Panama Papers" verkauft zu haben und macht der Behörde schwere Vorwürfe. Das BKA habe sich nicht an Vereinbarungen gehalten und ihn damit in Gefahr gebracht. "Bedauerlicherweise würde ich anderen nicht empfehlen, auf die Zusicherungen des deutschen Staates zu vertrauen", erklärt er. Das BKA wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorwurf äußern.