Trotz des Ausbruchs des Ministerpräsidenten ließ der Moderator nicht locker: "Gut, aber durch Ihr sehr engagiertes 'Nein, nein, nein' gerade eben kann ich doch annehmen, dass diese Prüfung am Ende durchaus so ausfallen könnte, dass wir Ende des Jahres erst mal zumindest weiter auf Atomkraft auch setzen?"

Streit über AKW-Laufzeiten

Erst Ende Juni hatte Kretschmann klargestellt, dass die Atomkraftwerke in Baden-Württemberg regulär vom Netz gehen sollen. Er übte heftige Kritik an den Forderungen des Koalitionspartners CDU. Die Partei in dem Bundesland hatte sich zuvor wegen der drohenden Energieknappheit in einem Positionspapier für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland ausgesprochen. "Atomkraftwerke produzieren bekanntlich Strom und kein Gas", sagte Kretschmann dazu im SWR. "Das Problem können wir nicht über die Verlängerung von Laufzeiten lösen."