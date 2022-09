Energiekrise: Scholz verspricht Milliardeninvestition in Ostdeutschland

Deutschland will ab Jahresende kein russisches Öl mehr verarbeiten, was aber das Geschäftsmodell von Rosneft in Schwedt ist. "Das ist eine weitreichende energiepolitische Entscheidung zum Schutz unseres Landes", sagte Scholz. "Russland, wir wissen es längst, ist kein verlässlicher Energielieferant mehr. Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, aber sie war unumgänglich."

Ministerpräsidenten begrüßen Finanzspritzen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zeigte sich erfreut, weil den Menschen damit etwas die Ängste genommen würden. Er rechnet aber weiter mit Schwierigkeiten. "Was wir leider nicht versprechen können, dass künftig alles glatt und fröhlich läuft."

Ähnlich äußerte sich der Regierungschef Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff (CDU), der mit etwa 150 Millionen für die Raffinerie in Leuna rechnen darf. "Das hilft uns, die Strukturveränderungen in den nächsten Jahren weiter zu verstärken", erklärte Haseloff am Freitag.