Aktualisiert am 03.02.2024 - 09:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Bürgerbefragung in Paris soll über die Erhöhung von Parkgebühren für Sportgeländewagen entscheiden. Hannovers Oberbürgermeister hält das auch hierzulande für eine gute Idee.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat dafür plädiert, das Parken für Sportgeländewagen (SUV) zu verteuern. "Der Trend zu immer mehr und immer größeren und schwereren Autos hält an", sagte er dem "Tagesspiegel". Onay fügte hinzu: "Ich habe deshalb große Sympathien für eine Preisstaffelung der Parkgebühren nach Länge der Fahrzeuge."

Hintergrund ist eine Bürgerbefragung in Paris am Sonntag (04. Februar). Dort dürfen die Einwohner entscheiden, ob die Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen für die schweren SUV verdreifacht werden soll. Schon eine Stunde Parken würde im Zentrum dann 18 Euro statt üblicherweise sechs Euro kosten, in den Außenbezirken 12 Euro statt vier Euro. Mehr dazu lesen Sie hier.