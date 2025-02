Wegen erfundener Vorwürfe verlor Stefan Gelbhaar die Chance auf eine Wiederwahl in den Bundestag. Jetzt verlangt der Grünenpolitiker viel Geld vom RBB.

Der ARD-Sender RBB sieht sich nach eigenen Angaben Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe nach fehlerhaften Berichten über einen Grünen-Politiker ausgesetzt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) teilte mit, dass er die Forderung für unangemessen halte.

Stefan Gelbhaar fordert 1,7 Millionen Euro vom RBB

Der RBB teilte nun mit, dass in einem Schreiben des Anwalts von Gelbhaar Ansprüche auf Geldentschädigung und Schadenersatz erhoben werden. "Sie belaufen sich auf insgesamt 1,7 Mio. Euro, davon 1,2 Mio. Euro Schadensersatz, weil Stefan Gelbhaar Einnahmen entgingen, die er bei einem Wiedereinzug in den Bundestag in den kommenden Jahren erzielt hätte", hieß es weiter.