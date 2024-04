AfD Brandenburg will Rechtsaußen als Ministerpräsidenten

In Umfragen zur Landtagswahl in Brandenburg liegt die AfD aktuell auf dem ersten Platz. Nun hat die Partei einen Spitzenkandidaten ernannt.

Die AfD in Brandenburg hat ihren Landtagsfraktionschef Hans-Christoph Berndt zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im September gewählt. Ein Parteitag in Jüterbog stimmte am Samstag mit großer Mehrheit für den 68-Jährigen. Berndt warb vor den Parteimitgliedern unter anderem für das umstrittene rechte Konzept der sogenannten Remigration.