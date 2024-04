Im niedersächsischen Landtag beschäftigt sich seit gestern ein Untersuchungsausschuss mit der Frage, ob Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das Gehalt seiner Büroleiterin unrechtmäßig erhöht hat. Die Proteste in der Staatskanzlei und dem Finanzministerium soll er dabei ignoriert und neue Regeln geschaffen haben.

Fest steht: Im Februar 2023 ernannte Weil die Frau zur Büroleiterin, sie wurde in die Entgeltgruppe E15 mit einem Bruttogehalt von 6.301 Euro eingestuft. Wenige Monate später wurde sie in die Besoldungsgruppe B2 befördert und erhielt dadurch 8.187 Euro.

"Zustimmung unter keinen Umständen denkbar"

Doch intern war die schnelle Gehaltserhöhung anscheinend umstritten, wie der "Spiegel" berichtet. So soll das Finanzministerium in einer Mail geschrieben haben, es gebe "keinen sachlichen Grund" für die Anhebung, eine Zustimmung sei "unter keinem Aspekt denkbar". Zudem zeigen interne Dokumente laut dem "Spiegel"-Bericht, dass ein Abteilungsleiter in der Staatskanzlei "erhebliche arbeitsrechtliche Bedenken für das Land Niedersachsen" geäußert habe. Die Leiterin des Personalreferats wollte das Vorgehen "fachlich nicht mittragen".